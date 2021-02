Incidente sull'Aurelia, furgone si ribalta e perde il carico d'olio (Di sabato 13 febbraio 2021) Un Incidente stradale con perdita di carico da un furgone in Via Aurelia, all'altezza del Gra, ha causato rallentamenti nel traffico. Due i veicoli coinvolti nel sinistro, avvenuto questa mattina ... Leggi su leggo (Di sabato 13 febbraio 2021) Unstradale con perdita dida unin Via, all'altezza del Gra, ha causato rallentamenti nel traffico. Due i veicoli coinvolti nel sinistro, avvenuto questa mattina ...

emergenzavvf : ?? Intervento in atto sull'autostrada #A32 #Torino - Bardonecchia al km 52 per un incidente stradale con 25 veicoli… - ivanocapurro : RT @ilpost: C’è stato un grosso incidente sull’autostrada Torino-Bardonecchia: secondo Repubblica ci sono due morti e 31 feriti https://t.c… - Betazoide : RT @ilpost: C’è stato un grosso incidente sull’autostrada Torino-Bardonecchia: secondo Repubblica ci sono due morti e 31 feriti https://t.c… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Incidente sulla #TorinoBardonecchia: 2 morti. Sono un uomo e una donna: uno morto sul colpo, l'altra all'arrivo in ospedal… - momentosera : Incidente sulla #TorinoBardonecchia: 2 morti. Sono un uomo e una donna: uno morto sul colpo, l'altra all'arrivo in… -