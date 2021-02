Alfonso Signorini fa un bilancio sul GF VIP 5 | “Cadute e cose che non vorresti mai vedere”

(Di sabato 13 febbraio 2021) E’ tempo di bilanci dopo quasi 40 puntate del Grande Fratello VIP 5. Una edizione che passerà nella storia per il record della durata ma anche quello di concorrenti squalificati, ben 5 in questa edizione. Numeri che la dicono lunga su quanti errori siano stati commessi in casa, ma anche fuori dalla casa da chi ha fatto il cast e ha scelto di spalancare quelle porte a personaggi che hanno creato situazioni imbarazzanti, tali da meritare persino la squalifica. Efa una sorta diin merito a questa edizione del GF VIP 5 nella sua ultima intervista a Repubblica ammettendo di essersi vergognato in determinate situazioni, di averne gestito male altre. Ildiper il suo GF VIP 5 Inutile negare quindi che ci siano stati scivoloni e momenti di brutta ...

99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO RADIO di tutti i tempi tra: ?? Alfonso Signorini ?? Joe Violanti ?? Nicoletta S… - Notiziedi_it : GFVip, Stefano Bettarini attacca Alfonso Signorini: ‘Pesca nel torbido per accaparrare consensi’ - martaconti18 : RT @giulia836: Comunque fino a lunedì dovete rompere il cazzo ad Alfonso signorini. Pupo e Antonella Elia il circo ?? liberate Tommaso #tzv… - giulia836 : Comunque fino a lunedì dovete rompere il cazzo ad Alfonso signorini. Pupo e Antonella Elia il circo ?? liberate Tom… - mgmangiapane : Grande Fratello Vip, 'mi sono vergognato': la vergogna di Antonella Elia e il dramma personale di Signorini -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

La conduttrice alla 22ma nomination non la prende benissimo, tanto che si dirige subito verso la porta per uscire, èa frenarla: 'Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, ...La conduttrice alla 22ma nomination non la prende benissimo, tanto che si dirige subito verso la porta per uscire, èa frenarla: 'Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, ...Ascolti tv, venerdì 12 febbraio: Il cantante mascherato con Milly Carlucci, Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini Terza sfida in ascolti ieri sera, ...Inutile negare quindi che ci siano stati scivoloni e momenti di brutta televisione, anche se Signorini resta convinto di fare una buona televisione. Il conduttore del GF VIP 5 parlando di quanto succe ...