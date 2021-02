«A Bergamo non servono altri alberghi» Comune: «Colmeranno l’attuale carenza» (Di sabato 13 febbraio 2021) La categoria preoccupata per le nuove strutture: «Il rischio è troppa offerta rispetto alla domanda». Palazzo Frizzoni replica: «La ripresa del turismo ci sarà e gli hotel andranno a colmare l’attuale sottodotazione». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 febbraio 2021) La categoria preoccupata per le nuove strutture: «Il rischio è troppa offerta rispetto alla domanda». Palazzo Frizzoni replica: «La ripresa del turismo ci sarà e gli hotel andranno a colmaresottodotazione».

