Volpi | “Vendo uno Spezia sano agli americani Il calcio è tremendo | ora mi godo la pallanuoto”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il patron delloGabrieleha parlato così al Corriere della Sera della cessione del club: “uno Spzezia. Mila Pro Recco. Più facile la, il. Trattenere Italiano non è stato difficile, lui il ds Angelozzi ci hanno portato in A. I nuovi proprietari sono molto seri e garantiranno al club un futuro migliore”. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Volpi al Corriere della Sera: 'Vendo uno Spezia sano agli americani. Mi godo la Pro Recco' - Spezia_1906 : ?? I motivi della vendita ?? I progetti futuri ?? I dettagli della cessione Gabriele #Volpi a @Gazzetta_it e… - paolopoliti1 : Calcio: Volpi, vendo uno Spezia sano agli americani, mi godo la Pro Recco (CorSera) -

Ultime Notizie dalla rete : Volpi Vendo

Corriere della Sera

rimarrà tifoso, anche se il suo cuore corre verso la pallanuoto. Nel 2008 ha preso lo Spezia tra i dilettanti, lo vende adesso che lo ha finalmente portato in A:, perché? "Dal 1976 passo ...rimarrà tifoso, anche se il suo cuore corre verso la pallanuoto. Nel 2008 ha preso lo Spezia tra i dilettanti, lo vende adesso che lo ha finalmente portato in A:, perché? "Dal 1976 passo ...L’obiettivo del nuovo progetto è quello di realizzare un cortometraggio denominato “Sopravvissuti all’Homo Sapiens” – Una storia di resistenza selvatica sulle specie di animali selvatici che hanno res ...Robert Platek, 56 anni, che possiede in Europa altri due club il portoghese Casa Pia e il danese Sonderjysk, ha acquistato il 100% dello Spezia per 23 milioni di euro ...