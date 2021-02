Snowboardcross oggi | Mondiali 2021 | orari 12 febbraio | tv | programma | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Seconda giornata di gare in quel di Idre Fjäll per idi. Sulle nevi svedese va in scenala prova a squadre, che dai prossimi Giochi Olimpici di Pechino diventerà anche disciplina a Cinque Cerchi. Due squadre azzurre al via, con Michela Moioli che va a caccia di un altro alloro. Andiamo a scoprire il, come seguire le gare in tv e qualisaranno presenti.Venerdì 12Ore 12.30 Prova a squadre Diretta TV su Rai Sport ed Eurosport 2 Direttasu Rai.tv ed Eurosport Player Diretta scritta su OA SportINItalia I Michela Moioli e Lorenzo Sommariva Italia II ...

Michela Moioli festeggia la sua quinta medaglia iridata in carriera nello snowboardcross femminile ... Quella di oggi è stata una gara tiratissima già in semifinale, quando l'azzurra ha dovuto tenere ...Michela Moioli ha vinto la medaglia d'argento nello snowboardcross ai Mondiali di Idre, in Svezia. L'azzurra, già oro olimpico e tre volte in Coppa del Mondo, ha chiuso la prova iridata alle spalle di Charlotte Bankes, che aveva dominato la finale ma ...