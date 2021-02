Serie A, Inter-Lazio: data, orario e diretta TV (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inter-Lazio: diretta TV e streaming Dopo aver lasciato spazio alle semifinali di ritorno della Coppa Italia, la Serie A si appresta a tornare in campo con le partite della terza giornata del girone di ritorno . Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra Inter e Lazio in programma per domenica 14 dicembre con calcio di inizio alle ore 20:45, ecco come seguire il match in diretta TV e in streaming. Ecco dove vedere Inter-Lazio in diretta TV La partita tra nerazzurri e biancocelesti sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle 20:45, su Sky Sport Serie ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021)TV e streaming Dopo aver lasciato spazio alle semifinali di ritorno della Coppa Italia, laA si appresta a tornare in campo con le partite della terza giornata del girone di ritorno . Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro train programma per domenica 14 dicembre con calcio di inizio alle ore 20:45, ecco come seguire il match inTV e in streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra nerazzurri e biancocelesti sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle 20:45, su Sky Sport...

