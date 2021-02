Scatto in borsa di Unipol e UnipolSai dopo i conti positivi (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – In un’apertura debole per Piazza Affari (e per le altre borse europee), svettano Unipol e UnipolSai, in apprezzabile rialzo dopo i conti positivi del 2020. Il gruppo Unipol staccherà un dividendo unitario di 0,28 euro per azione, mentre di UnipolSai di 0,19 euro per azione, in aumento del 18,7% rispetto al 2019. Unipol è in guadagno dell’1,44% sui valori precedenti, portandosi a 4,496. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,531 e successiva a 4,619. Supporto a 4,443. Ancora più grande il rialzo di UnipolSai, rispetto ai valori della vigilia, che si attesta a 2,478, registrando un +3,77%. Operativamente le attese propendono per la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Tele) – In un’apertura debole per Piazza Affari (e per le altre borse europee), svettanoSai, in apprezzabile rialzodel 2020. Il gruppostaccherà un dividendo unitario di 0,28 euro per azione, mentre diSai di 0,19 euro per azione, in aumento del 18,7% rispetto al 2019.è in guadagno dell’1,44% sui valori precedenti, portandosi a 4,496. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,531 e successiva a 4,619. Supporto a 4,443. Ancora più grande il rialzo diSai, rispetto ai valori della vigilia, che si attesta a 2,478, registrando un +3,77%. Operativamente le attese propendono per la ...

