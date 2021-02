Scampia | spari in un circolo ricreativo | un morto

Leggi su chenews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Gliall’interno del“Ultrà Napoli SezioneCiccio Turrini”, dove un uomo ha perso la vita.in via Annamaria Ortese che hanno procurato la morte di un uomo, Vincenzo De Luca di 39 anni. L’omicidio sarebbe probabilmente da ricondurre ad un fatto di mafia, dato che De Luca, detto “Tarantella” risultava un affiliato del clan Abbinante. L’agguato all’interno del club“Ultrà Napoli SezioneCiccio Turrini” dove De Luca è stato raggiunto dai proiettili di un sicario che lo ha freddato per poi fuggire via. LEGGI ANCHE >>> Covid e Mafia, criminalità nel coordinamento degli aiuti per la pandemia LEGGI ANCHE >>> Escluso dalla tv dopo la frase sulla Santelli: Do fastidio alla mafia , ...