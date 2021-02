Prada Cup oggi, Luna Rossa-Ineos: orari 13 febbraio, tv, programma, streaming (Di sabato 13 febbraio 2021) Il countdown sta per esaurirsi: stanotte Luna Rossa scenderà in acqua nel Golfo di Hauraki per disputare gara-1 e gara-2 della Finale di Prada Cup 2021 contro Ineos Team UK. Comincia dunque finalmente l’attesissima battaglia tra italiani e inglesi, che si contenderanno la possibilità di diventare Challenger ufficiale per il Match della 36ma Coppa America di vela contro il defender Emirates Team New Zealand. Ricordiamo che si gareggia in una serie al meglio delle 13 regate, quindi il primo team capace di raggiungere 7 punti potrà staccare il pass per l’America’s Cup 2021. Le prime due regate della finale di Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos, in programma a partire dalle ore 4 della notte italiana tra venerdì 12 e sabato 13 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Il countdown sta per esaurirsi: stanottescenderà in acqua nel Golfo di Hauraki per disputare gara-1 e gara-2 della Finale diCup 2021 controTeam UK. Comincia dunque finalmente l’attesissima battaglia tra italiani e inglesi, che si contenderanno la possibilità di diventare Challenger ufficiale per il Match della 36ma Coppa America di vela contro il defender Emirates Team New Zealand. Ricordiamo che si gareggia in una serie al meglio delle 13 regate, quindi il primo team capace di raggiungere 7 punti potrà staccare il pass per l’America’s Cup 2021. Le prime due regate della finale diCup tra, ina partire dalle ore 4 della notte italiana tra venerdì 12 e sabato 13 ...

