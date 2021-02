Moratti: “Lite Conte-Agnelli? Vecchia ruggine. Io non riprendo l’Inter e non la tolgo ai cinesi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha detto la sua sulla Lite tra Conte ed Agnelli dopo la partita di Coppa Italia di martedì scorso: "Una Vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus” ha aggiunto l’ex patron nerazzurro, che poi sulla situazione di Suning, che sta valutando la cessione del club e cercando nuovi soci, ha ribadito: “Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi”. Moratti E IL NAPOLI - “No, non credo. Non sono pronto – ha aggiunto Moratti, che però durante l’Intervista a Radio Kiss Kiss non ha escluso del tutto ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'ex presidente dell'Inter Massimoha detto la sua sullatraeddopo la partita di Coppa Italia di martedì scorso: "Unache salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus” ha aggiunto l’ex patron nerazzurro, che poi sulla situazione di Suning, che sta valutando la cessione del club e cercando nuovi soci, ha ribadito: “Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i”.E IL NAPOLI - “No, non credo. Non sono pronto – ha aggiunto, che però durantevista a Radio Kiss Kiss non ha escluso del tutto ...

