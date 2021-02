La serie «The Last of Us» svela i suoi volti: Bella Ramsey e Pedro Pascal nei panni di Ellie e Joel (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno i protagonisti della serie Hbo The Last of Us, basata sulla saga omonima di videogiochi. La serie sarà prodotta da Craiz Mazin, creatore di Chernobyl, e coordinata da Neil Druckmann, direttore creativo del titolo videoludico. Nel corso del 2020 il network americano, in prossimità del lancio del secondo capitolo del gioco per Playstation 4, aveva fatto trapelare informazioni sui lavori per la realizzazione della serie. L’annuncio ufficiale è arrivato otto mesi dopo l’uscita di The Last of Us 2. Per i protagonisti la scelta è ricaduta sull’attore cileno-americano Pedro Pascal, già noto per i suoi ruoli in Narcos e in The Mandalorian, che ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021)saranno i protagonisti dellaHbo Theof Us, basata sulla saga omonima di videogiochi. Lasarà prodotta da Craiz Mazin, creatore di Chernobyl, e coordinata da Neil Druckmann, direttore creativo del titolo videoludico. Nel corso del 2020 il network americano, in prossimità del lancio del secondo capitolo del gioco per Playstation 4, aveva fatto trapelare informazioni sui lavori per la realizzazione della. L’annuncio ufficiale è arrivato otto mesi dopo l’uscita di Theof Us 2. Per i protagonisti la scelta è ricaduta sull’attore cileno-americano, già noto per iruoli in Narcos e in The Mandalorian, che ...

