Inter | Sanchez | “Cresciuto con Vidal Lukaku? Sempre positivo e sorridente”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Alexis, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Match Programme esponendosi su due compagni di squadra: Arturoe Romelu. “Io eabbiamo imparato tante cose insieme, dalle sfide al Colo Colo al Mondiale U20, una bellissima esperienza che ci ha permesso di conoscerci ancora di più. Ora siamo qui e lui èmolto come persona e come giocatore”, ha affermato il Niño Maravilla sull’ex Juventus, per poi passare al belga. “È una personapositiva,, che ama imparare. Ogni giorno ci mette il massimo e si vede anche da come sta crescendo con il mister”. Il suo discorso si è poi spostato sulla Roja: “Quello del debutto col Cile è stato un giorno speciale, giocare per la propria nazionale è il sogno di ...

In vista della sfida di domenica contro la Lazio, l'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez ha parlato ai canali ufficiali del club per il match programme del prossimo turno di campionato. 'Nascere a Tacopilla per me ha significato fin da subito crescere in fretta.'