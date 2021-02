In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Febbraio: Più poltrone, meno donne. Confermati 8 ministri uscenti (Di sabato 13 febbraio 2021) Il governo Draghi-Colle dà il Recovery ai tecnici, il resto all’ammucchiata “Crepi il lupo!”. Uscendo dal Quirinale, Mario Draghi abbassa il finestrino dell’auto per rispondere all’“in bocca al lupo” dei fotografi. È un attimo, dopo che davanti alla Sala alla Vetrata il premier scioglie la riserva e poi legge la lista dei ministri. Comunicazione breve e precisa, per dare vita a un esecutivo che porta una di Fabrizio d’Esposito e Wanda Marra I Migliorissimi di Marco Travaglio Mentre il Premier Incaricato, Sempre Sia Lodato, leggeva la lista del Governo dei Migliori con i ministri di Alto Profilo, il primo pensiero andava a Cirino Pomicino: per reclutare una ciurma del genere, bastava e avanzava lui, senza scomodare Draghi. Il secondo pensiero era per i poveri 5Stelle e soprattutto per i loro elettori, gabbati Di Battista, per i big 5S ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Il governo Draghi-Colle dà il Recovery ai tecnici, il resto all’ammucchiata “Crepi il lupo!”. Uscendo dal Quirinale, Mario Draghi abbassa il finestrino dell’auto per rispondere all’“in bocca al lupo” dei fotografi. È un attimo, dopo che davanti alla Sala alla Vetrata il premier scioglie la riserva e poi legge la lista dei. Comunicazione breve e precisa, per dare vita a un esecutivo che porta una di Fabrizio d’Esposito e Wanda Marra I Migliorissimi di Marco Travaglio Mentre il Premier Incaricato, Sempre Sia Lodato, leggeva la lista del Governo dei Migliori con idi Alto Profilo, il primo pensiero andava a Cirino Pomicino: per reclutare una ciurma del genere, bastava e avanzava lui, senza scomodare Draghi. Il secondo pensiero era per i poveri 5Stelle e soprattutto per i loro elettori, gabbati Di Battista, per i big 5S ...

a_padellaro : LE MAGGIORANZE LINGUISTICHE DI SUPERMARIO - L’impressionante collage “dadaista” sul giornalismo in ginocchio davant… - fattoquotidiano : Impeachment - I dem non lasciano dubbi sul magnate, oggi tocca alla sua difesa parlare - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio: “Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché… - Elisabetta0404 : Sul #FattoQuotidiano in edicola domattina, Marco Travaglio commenta il #GovernoDraghi chiosando così: «Manca solo G… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Febbraio: Più poltrone, meno donne. Confermati 8 ministri uscenti -