Il padre di Syria picchiato | aveva chiesto di indossare la mascherina in un bar

'Mio padre è stato preso per il collo e ha ricevuto un pugno da un signore che si aggirava per il bar Vanni a Roma, senza mascherina'. Syria ha denunciato sul suo account Instagram quanto accaduto al padre.

