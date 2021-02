Il look della Williams sta facendo discutere (Di venerdì 12 febbraio 2021) Agli Australian Open Serena Williams fa scalpore: si presenta con una tuta eccentrica che lascia una gamba completamente scoperta. La tennista spiega che è un omaggio a FloJo Serena Williams, tuta aderente all’Australian Open: “Ispirata a FloJo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) Agli Australian Open Serenafa scalpore: si presenta con una tuta eccentrica che lascia una gamba completamente scoperta. La tennista spiega che è un omaggio a FloJo Serena, tuta aderente all’Australian Open: “Ispirata a FloJo” su Notizie.it.

