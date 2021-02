“Forcella pulisce Forcella” | in strada per ripulire il centro storico di Napoli

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è parte di queldiprotetto dall’Unesco, ma quasi nessuno sembra saperlo. Vittima, molto spesso, della sua immagine di quartiere fra degrado e criminalità, questa zona è invece racchiusa fra alcune delle zone monumentali più famose della città: il Duomo, il Pio Monte della Misericordia, Castel Capuano, solo per citarne alcune. L'articolo proviene da Inews.it.

Prende il via questa mattina (venerdì 12) alle 11 l'iniziativa '' che vedrà impegnati abitanti del quartiere e commercianti, armati di scope e palette, in un'operazione di pulizia delle aree antistanti le proprie case e gli esercizi commerciali. Si ...L'iniziativa si intitolae coinvolge associazioni e commercianti come Antonio Roberto Lucidi, vicepresidente dell'Altra Napoli, Antonio Raio alla guida di Ae ...Mobilitazione del quartiere guidata da sacerdoti, commercianti, teatro Trianon, Fondazione Banco Napoli e altri ...Domani, venerdì 12 febbraio, alle 11, l’iniziativa “Forcella pulisce Forcella”, con la quale gli abitanti e i commercianti, armati di scope, spazzeranno le aree antistanti le proprie case ed esercizî.