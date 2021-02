Draghi stasera da Mattarella, ultimo Cdm del governo Conte (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi, alle ore 19.00, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato, Professor Mario Draghi. L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica informa che la Sala Stampa allestita nel Salone delle Feste sarà aperta a partire dalle ore 18.00. Così come concordato con l'Ordine dei Giornalisti e l'Associazione Stampa Parlamentare potranno accedere le testate sorteggiate come primo “pool” e già presenti nel corso delle Consultazioni. Intanto, a Palazzo Chigi si è riunito l'ultimo Consiglio dei ministri del governo Conte II, che ha vara il decreto con cui viene prorogato fino al 25 febbraio - e non al 5 marzo, come ipotizzato in un primo momento - lo stop agli spostamenti tra le regioni, cresce l'attesa per le prossime ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio, riceverà oggi, alle ore 19.00, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato, Professor Mario. L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica informa che la Sala Stampa allestita nel Salone delle Feste sarà aperta a partire dalle ore 18.00. Così come concordato con l'Ordine dei Giornalisti e l'Associazione Stampa Parlamentare potranno accedere le testate sorteggiate come primo “pool” e già presenti nel corso delle Consultazioni. Intanto, a Palazzo Chigi si è riunito l'Consiglio dei ministri delII, che ha vara il decreto con cui viene prorogato fino al 25 febbraio - e non al 5 marzo, come ipotizzato in un primo momento - lo stop agli spostamenti tra le regioni, cresce l'attesa per le prossime ...

TgLa7 : ??#Governo: #Draghi non salirà stasera al Quirinale (@Agenzia_Italia) - petergomezblog : Governo, Draghi lavora alla squadra di ministri: atteso al Colle tra stasera e domani per sciogliere la riserva - lorepregliasco : Pare che stasera possa parlare #Draghi (forse verso le 19). - Dannovsky : stasera la lista dei ministri di #draghi, una serie di soggetti che lui conosce, come 'tecnici', quindi amici suoi… - massimobrugnone : #totoministri, l’ipotesi che circola è che: - stasera Mario Draghi accetti l’incarico - nei prossimi giorni (sabat… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi stasera Piazza Affari scatta sul finale con ENI e Fineco in forze, fatica ancora Unicredit

Piazza Affari coglie l'assist dello spread in ulteriore discesa in attesa della salita di Mario Draghi al Quirinale. Stasera alle 19 il premier incaricato andrà da Mattarella per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. L'attesa per il nuovo esecutivo, che avrà un largo appoggio ...

Governo, Draghi stasera al Colle per sciogliere la riserva

Dopo il via libera M5s al governo Draghi, cade quindi l ultimo ostacolo alla formazione dell esecutivo guidato dall ex presidente della Bce. Ora il premier incaricato ha il quadro completo della ...

Nuovo governo, tra oggi e domani Draghi al Quirinale per sciogliere la riserva Il Sole 24 ORE Draghi stasera al Quirinale: entro metà settimana il Governo riceverà la fiducia

Sta per iniziare ufficialmente la stagione Draghi a Palazzo Chigi. Oggi pomeriggio l'ultimo atto di Conte premier: la proroga del divieto di spostamento tra ...

Draghi da Mattarella stasera con la lista dei nuovi ministri

ROMA. Dopo giorni di consultazioni e il via libera del M5S, il premier incaricato Mario Draghi è pronto a chiudere il puzzle sulla squadra di governo e questa sera, alle 19, salirà al Colle per sciogl ...

Piazza Affari coglie l'assist dello spread in ulteriore discesa in attesa della salita di Marioal Quirinale.alle 19 il premier incaricato andrà da Mattarella per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. L'attesa per il nuovo esecutivo, che avrà un largo appoggio ...Dopo il via libera M5s al governo, cade quindi l ultimo ostacolo alla formazione dell esecutivo guidato dall ex presidente della Bce. Ora il premier incaricato ha il quadro completo della ...Sta per iniziare ufficialmente la stagione Draghi a Palazzo Chigi. Oggi pomeriggio l'ultimo atto di Conte premier: la proroga del divieto di spostamento tra ...ROMA. Dopo giorni di consultazioni e il via libera del M5S, il premier incaricato Mario Draghi è pronto a chiudere il puzzle sulla squadra di governo e questa sera, alle 19, salirà al Colle per sciogl ...