Come arginare il delirio di onnipotenza di TikTok. La soluzione del prof. Gambino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chiariamo subito con dei concetti semplici semplici quanto sia malposta la questione dell’uso dell’intelligenza artificiale per appurare la minore età di un utente TikTok. Il sistema di IA in altri termini, attraverso le segnalazioni di altri utenti, e il comportamento dell’utente “denunciato” – secondo la multinazionale cinese – riuscirebbe a capire se egli è davvero minorenne e, dunque, disattivarne la connessione. Senza infingimenti, dichiaro subito che ci troviamo davanti ad un delirio di onnipotenza, grazie al cielo, per ora, soltanto virtuale. Partiamo da concetti semplicissimi. Cosa è la certificazione dell’età. Si tratta di una dichiarazione pubblica che attesta, in base a documenti amministrativi, doviziosamente registrati – a cominciare dall’atto di nascita – qual è l’età anagrafica di un soggetto. Negli Stati democratici, ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chiariamo subito con dei concetti semplici semplici quanto sia malposta la questione dell’uso dell’intelligenza artificiale per appurare la minore età di un utente. Il sistema di IA in altri termini, attraverso le segnalazioni di altri utenti, e il comportamento dell’utente “denunciato” – secondo la multinazionale cinese – riuscirebbe a capire se egli è davvero minorenne e, dunque, disattivarne la connessione. Senza infingimenti, dichiaro subito che ci troviamo davanti ad undi, grazie al cielo, per ora, soltanto virtuale. Partiamo da concetti semplicissimi. Cosa è la certificazione dell’età. Si tratta di una dichiarazione pubblica che attesta, in base a documenti amministrativi, doviziosamente registrati – a cominciare dall’atto di nascita – qual è l’età anagrafica di un soggetto. Negli Stati democratici, ...

MissAd_ : @sacrofanoo Sì, erano proprio i primi giorni e sono sicura che facesse come una trottola per cercare di capire come… - MASTERVISTO : RT @SaraBentivegna: Un punto di partenza per capire come arginare un fenomeno odioso: Odio online.… - noemi_hellyeah : RT @Ob_Comune: Nuovo appuntamento di #ObiettivoComuneOnAir! Giovedì, con Noemi Urso (@noemi_hellyeah) - Capo redattrice di @butacit, parle… - MariaCr05574081 : RT @CrupiLoredana: @Valenti90500874 @MariaManigrasso @MariaCr05574081 @Daffodi37351887 @sissi17289700 @SimoVaniglia @AnnaMar42166048 @Matti… - CrupiLoredana : @Valenti90500874 @MariaManigrasso @MariaCr05574081 @Daffodi37351887 @sissi17289700 @SimoVaniglia @AnnaMar42166048… -

Ultime Notizie dalla rete : Come arginare Varianti del virus, dall'inglese alla sudafricana: dove circolano e perché preoccupano

... le varianti possono essere catastrofiche' Insomma, se da una parte i vaccini sembrano arginare gli ... 'Ci sono molti studi in corso, ma al momento non sembra che la variante inglese abbia come target ...

Varianti, dove circolano e perché preoccupano

Insomma, se da una parte i vaccini sembrano arginare gli effetti delle varianti, da un'altra c'è il ... 'Ci sono molti studi in corso, ma al momento non sembra che la variante inglese abbia come target ...

Cashback nel mirino del Fisco Cosa si rischia con i pagamenti ilGiornale.it ... le varianti possono essere catastrofiche' Insomma, se da una parte i vaccini sembranogli ... 'Ci sono molti studi in corso, ma al momento non sembra che la variante inglese abbiatarget ...Insomma, se da una parte i vaccini sembranogli effetti delle varianti, da un'altra c'è il ... 'Ci sono molti studi in corso, ma al momento non sembra che la variante inglese abbiatarget ...