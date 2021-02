Bologna-Benevento 1-1 | Inzaghi | “Un po’ di rammarico | la salvezza sarà difficilissima”

(Di sabato 13 febbraio 2021) “C’è un po’ di. Ma abbiamo fatto una grande gara, abbiamo tirato tredici volte in porta e penso sia stata la nostra miglior partita stagionale. Dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni e avremmo meritato qualcosa in più. Futuro? Prima dobbiamo vincere il nostro Scudetto che è la. Poi incontrerò il presidente e il direttore che mi hanno voluto a tutti i costi in un momento complicato della mia carriera”. Questo il pensiero del tecnico delFilippodopo il pareggio per 1-1 contro ilal Dall’Ara. Al gol in avvio di gioco di Sansone, ha risposto Viola nella ripresa: “Fare quattro punti tra andata e ritorno contro una squadra così forte non era facile, abbiamo mostrato carattere e il presidente ci ha fatto i complimenti – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky ...

peppe844 : RT @Calciodiretta24: Bologna-Benevento 1-1, il tabellino: Viola risponde a Sansone - Mediagol : #Bologna-#Benevento, rammarico Inzaghi: 'Avremmo meritato. Le parole del presidente nello spogliatoio..'… - zazoomblog : Bologna-Benevento Mihajlovic: “Sprecate tante occasioni atteggiamento sbagliato. Inzaghi? È un amico ma…” -… - 1000Cuori : ?? Il Bologna scappa, Viola lo riprende: col Benevento è 1-1 ?? - MasterblogBo : BOLOGNA (ITALPRESS) - Sotto la neve del Dall'Ara, Bologna e Benevento non vanno oltre l'1-1 e conquistano un punto… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Benevento

, 12 febbraio 2021 " Finisce in parità train un Dall'Ara imbiancato dalla neve. Vantaggio lampo dei rossoblù, con Sansone che va in rete dopo meno di un minuto. Nella ripresa i sanniti trovano il pareggio, con Viola che ...Così il tecnico del, Sinisa Mihajlovic , al termine della gara con il: "Il pareggio ci può stare ma potevamo fare di più. Abbiamo preso un gol un po' così, ma non abbiamo fatto la ...ROMA, 12 FEB - Finisce in parità, 1-1, l'anticipo della 22/a giornata tra Bologna e Benevento. Padroni di casa in vantaggio dopo appena un minuto con Sansone. Il match si mette in discesa per il Bolog ...Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni ...