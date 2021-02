Bigon: “Con Niang l’accordo era raggiunto, lui ha fatto altre scelte. Di più non si poteva fare” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara col Benevento: Che mercato è stato?“L’esperienza mi ha fatto capire perchè a gennaio si parli di riparazione. E, guardando l’organico e il rendimento, c’era poco da riparare. Sono soddisfatto della rosa che abbiamo messo a disposizione dell’allenatore, abbiamo inserito in gruppo alcuni calciatori stranieri ma di grande prospettiva che il tecnico sarà bravo ad inserire progressivamente. Di più non si poteva fare, ora speriamo di battere il Benevento e di avvicinarci alla salvezza“. Siete stati vicini a prendere Niang…“E’ vero che abbiamo trattato Niang, l’accordo era praticamente raggiunto ed eravamo pronti a riempire questa casella. Poi il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il direttore sportivo del Bologna Riccardoha parlato ai microfoni di Sky prima della gara col Benevento: Che mercato è stato?“L’esperienza mi hacapire perchè a gennaio si parli di riparazione. E, guardando l’organico e il rendimento, c’era poco da riparare. Sono soddisdella rosa che abbiamo messo a disposizione dell’allenatore, abbiamo inserito in gruppo alcuni calciatori stranieri ma di grande prospettiva che il tecnico sarà bravo ad inserire progressivamente. Di più non si, ora speriamo di battere il Benevento e di avvicinarci alla salvezza“. Siete stati vicini a prendere…“E’ vero che abbiamo trattatoera praticamenteed eravamo pronti a riempire questa casella. Poi il ...

ROI05841958 : @dariodigennaro Gabbiadini è stato preso da Bigon, ed ha giocato insieme a Zapata per una stagione e mezza con Bení… - Naples___ : @dariodigennaro Nessuno lo dice ma Zapata non fu accettato dal gruppo,solo Armero remava dalla sua parte mentre il… - iperico1976 : @barison_andrea Abbiamo vinto un titolo con Bigon. Le partite si vincono con un area tecnica adeguata e affamata .… - Matt_Orlandi : @antorendina Napoli non fortunato con gli ex-milanisti, in panchina (a parte Albertino Bigon) - johnnybambin : @grisou79 Ma figurati, comprare tutti sti purpi dalle società italiane con giri di soldi e mezze fatture serve sopr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bigon Con Bologna, Bigon: 'Skov Olsen ha un'occasione importante, se pensate che Orsolini...'

Commenta per primo Il ds del Bologna Riccardo Bigon ha parlato dell'ultimo arrivato in casa rossoblù, il bulgaro Valentin Antov : 'E' un ragazzo ... aspetteremo con calma il suo momento . La squadra ...

Pescantina, Regione assente per sicurezza discarica

... passaggio obbligato per poi procedere con la gara pubblica. Nell'attesa però, di fronte al rischio di un disastro ambientale, non si può restare a guardare', conclude Anna Maria Bigon.

Bologna, Bigon: «Vicini a Niang. Ma ha cambiato idea» Calcio News 24 Vaccini, Zaia: Tireremo dritti, dibattito mi lascia allibito

(LaPresse) – “Quello che sta accadendo è vergognoso. “Resto allibito davanti al dibattito sui vaccini. Siamo nel Paese delle banane: in questo Paese se cerchi di risolvere un problema, sei una persona ...

Bologna, Bigon spiega il mancato arrivo di Niang

Il ds del Bologna Bigon a Sky ha parlato del mancato arrivo di Niang: “Negli ultimi giorni di mercato sembrava che con Niang ci fosse la possibilità di chiudere ma per le scelte personali del ragazzo ...

Commenta per primo Il ds del Bologna Riccardoha parlato dell'ultimo arrivato in casa rossoblù, il bulgaro Valentin Antov : 'E' un ragazzo ... aspetteremocalma il suo momento . La squadra ...... passaggio obbligato per poi procederela gara pubblica. Nell'attesa però, di fronte al rischio di un disastro ambientale, non si può restare a guardare', conclude Anna Maria(LaPresse) – “Quello che sta accadendo è vergognoso. “Resto allibito davanti al dibattito sui vaccini. Siamo nel Paese delle banane: in questo Paese se cerchi di risolvere un problema, sei una persona ...Il ds del Bologna Bigon a Sky ha parlato del mancato arrivo di Niang: “Negli ultimi giorni di mercato sembrava che con Niang ci fosse la possibilità di chiudere ma per le scelte personali del ragazzo ...