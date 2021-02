Urban Mobility - Il modello Milano messo in discussione

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Politiche della mobilità, transizione verso la trazione elettrica, validità del cosiddetto "" nella progettazione delle dinamiche cittadine: sono stati questi i temi al centro di, il talk organizzato oggi da Quattroruote in collaborazione con l'Automobile Club, con la presenza di alcuni degli ospiti nella sede di corso Venezia del sodalizio e con altri, invece, collegati da remoto. A moderare gli interventi Laura Confalonieri, vice direttore di Quattroruote, che ha introdotto l'evento ricordando come la pandemia abbia riportato al centro dell'attenzione degli utenti l'automobile, percepita come mezzo di trasporto più sicuro, soprattutto rispetto ai mezzi pubblici. Tutto questo è però avvenuto in un momento in cuistava attraversando una ...

Quattroruote

La cerimonia di premiazione si è svolta in modalità virtuale durante il digital event ': il modello Milano tra realtà e ambizione', promosso da Quattroruote insieme ad Aci Milano. '...Durante l'evento ': il modello Milano tra realtà e ambizione ' è stata proclamata la vincitrice dell'edizione 2021 del premio La Novità dell'Anno : la Fiat Nuova 500 . Per il ventunesimo anno consecutivo ...Il talk organizzato da Quattroruote in collaborazione con l’Automobile Club Milano ha registrato un vivace dibattito sulle scelte dell’amministrazione milanese e sul cambiamento in corso nel mondo del ...Per i lettori di Quattroruote Fiat Nuova 500 è la Novità dell'Anno 2021. Con il 17,2% delle preferenze la nuova elettrica torinese ha conquistato il gradino più alto del podio che - per la prima volta ...