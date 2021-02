Uomini e Donne, la nuova tronista stravolge gli schemi: ‘Sono curvy e ne sono orgogliosa’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ecco chi è la nuova tronista del programma di Maria De Filippi. Lei è curvy ed è molto fiera di esserlo Uomini e Donne: scelta la nuova tronista Uomini e Donne si sta avviando alla seconda parte della stagione. I primi quattro tronisti hanno portato a termine il loro percorso, alcuni scegliendo, come Jessica, Davide e Sophie, altri abbandonando come Gianluca. Dunque, la redazione ha presentato i nuovi tronisti. Le puntate con i nuovi tronisti del trono classico non sono ancora andate in onda ma sono già state registrate e le talpe presenti in studio hanno già spoilerato tutto. Ovviamente, consapevoli della fuga di notizie, gli autori di Uomini e Donne hanno provveduto ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ecco chi è ladel programma di Maria De Filippi. Lei èed è molto fiera di esserlo: scelta lasi sta avviando alla seconda parte della stagione. I primi quattro tronisti hanno portato a termine il loro percorso, alcuni scegliendo, come Jessica, Davide e Sophie, altri abbandonando come Gianluca. Dunque, la redazione ha presentato i nuovi tronisti. Le puntate con i nuovi tronisti del trono classico nonancora andate in onda magià state registrate e le talpe presenti in studio hanno già spoilerato tutto. Ovviamente, consapevoli della fuga di notizie, gli autori dihanno provveduto ...

