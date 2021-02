Università di Harvard: “Un morto su cinque è vittima dell’inquinamento” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Negli ultimi anni l’attenzione mediatica e quella della ricerca scientifica hanno portato alla luce gli effetti delle emissioni. Uno studio realizzato dall’Università di Harvard afferma che l’inquinamento uccide una persona su cinque. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)Sarebbe l’aria inquinata a causare la morte di una persona su cinque. Le stime non aiutano a comprendere l’impatto dell’inquinamento sull’uomo e secondo uno studio dell’Università americana di Harvard in collaborazione con le Università britanniche di, Leicester, Birmingham e Londra pubblicato sulla rivista, Enviromental Research. I dati devono preoccuparci e metterci in allerta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “La terra dei fuochi”: il nesso tra i roghi e i ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Negli ultimi anni l’attenzione mediatica e quella della ricerca scientifica hanno portato alla luce gli effetti delle emissioni. Uno studio realizzato dall’diafferma che l’inquinamento uccide una persona su. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)Sarebbe l’aria inquinata a causare la morte di una persona su. Le stime non aiutano a comprendere l’impattosull’uomo e secondo uno studio dell’americana diin collaborazione con lebritanniche di, Leicester, Birmingham e Londra pubblicato sulla rivista, Enviromental Research. I dati devono preoccuparci e metterci in allerta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “La terra dei fuochi”: il nesso tra i roghi e i ...

Ultime Notizie dalla rete : Università Harvard Covid, "Usa avrebbero potuto evitare 40% vittime"

... ha dichiarato al 'Guardian' la dottoressa Mary T Bassett, membro della commissione e direttrice dell'Fxb Center for Health and Human Rights dell'Università di Harvard.

Covid, 'In Usa si poteva evitare 40% vittime', causa politica sanitaria

... ha dichiarato al 'Guardian' la dottoressa Mary T Bassett, membro della commissione e direttrice dell'Fxb Center for Health and Human Rights dell'Università di Harvard.

