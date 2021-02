Quattro maialini addestrati a giocare ai videogame

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Joystick a prova di… muso!sono statiaiutilizzando il controller con il muso Una notizia curiosa arriva dalla Purdue University, dove alcuni ricercatori hanno addestratosuini ad utilizzare un joystick con il muso. L’esperimento è stato descritto sulla rivista Frontiers in Psychology e ha visto il coinvolgimento di Hamlet, Omelette – due Yorkshire americarni -, Ebony e Ivory – duenani. I quadrupedi hanno imparato aaiinteragendo con il controller tramite il proprio muso. “I maiali hanno compreso la connessione tra il joystick e il cursore – ha affermato il ricercatore Candace Croney – il che non è cosa da poco. Hanno anche continuato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Quattro maialini

Si chiamano Hamlet, Omelette, Ebony e Ivory, sono quattro maialini e sono stati addestrati a utilizzare un joystick con il muso per giocare ai videogame. Descritto sulla rivista Frontiers in Psychology, questo il risultato di un esperimento condotto ...