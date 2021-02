protagonisti di Joel e Ellie per Hbo

xbluecastle : RT @movie_digger: Conosciamo i nomi dei due protagonisti della serie @HBO #TheLastOfUs: il vecchio Joel sarà interpretato da #PedroPascal (… - folklorve : pedro pascal come Joel in the last of us, non vedo l’ora inoltro è ironico il fatto che gli attori protagonisti pr… - dituttounpop : #HBO ha scelto i due protagonisti di #TheLastOfUs, la serie tratta dal popolare videogioco, saranno: Pedro Pascal (… - lilaacskyy : RT @movie_digger: Conosciamo i nomi dei due protagonisti della serie @HBO #TheLastOfUs: il vecchio Joel sarà interpretato da #PedroPascal (… - movie_digger : Conosciamo i nomi dei due protagonisti della serie @HBO #TheLastOfUs: il vecchio Joel sarà interpretato da… -

Ultime Notizie dalla rete : protagonisti Joel

Ma in The Last of Us isono due eha bisogno della sua Ellie. Ed è per questo che, in un report separato del The Hollywood Reporter , viene confermato che i realizzatori hanno ...Attorie indiscrezioni sulla puntata pilota Il cast sembra omai ufficiale. Pedro ... nonchè protagonista di The Mandalorian, vestirà i panni dell'intrepido. La protagonista femminile,...Finalmente si hanno più dettagli sulla serie TV HBO di The Last of Us. Infatti, grazie ad un annuncio ufficiale da parte degli attori che hanno il compito di interpretare Joel ed Ellie, è possibile fi ...Novità per la serie firmata HBO ispirata al videogioco The last of us: nel cast Bella Ramsey e Pedro Pascal nei panni di Joel ed Ellie.