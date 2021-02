Milan: fiducia sui rinnovi di Davide Calabria e Franck Kessie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milan: non solo Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri vorrebbero trovare l’accordo per il rinnovo anche… Il Milan vuole trattenere tutti i pezzi pregiati: non solo Donnarumma e Calhanoglu ma anche Calabria e Kessie, diventati negli anni perni inamovibili nello scacchiere rossonero. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda il terzino classe ’96 ci sarebbe forte interesse a chiudere in fretta l’operazione, meriti di un exploit importante a suon di prestazioni. Previsto un aumento di ingaggio da 1,2 a 1,8 milioni di euro. Su Kessie la situazione è leggermente diversa ma filtra grande ottimismo anche in questo caso. Il Diavolo sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 3 milioni netti a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021): non solo Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri vorrebbero trovare l’accordo per il rinnovo anche… Ilvuole trattenere tutti i pezzi pregiati: non solo Donnarumma e Calhanoglu ma anche, diventati negli anni perni inamovibili nello scacchiere rossonero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda il terzino classe ’96 ci sarebbe forte interesse a chiudere in fretta l’operazione, meriti di un exploit importante a suon di prestazioni. Previsto un aumento di ingaggio da 1,2 a 1,8 milioni di euro. Sula situazione è leggermente diversa ma filtra grande ottimismo anche in questo caso. Il Diavolo sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 3 milioni netti a ...

