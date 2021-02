Ladro tenta il furto davanti a un bar. I clienti del locale vedono tutto e lo mettono in fuga (Di giovedì 11 febbraio 2021) CIVITANOVA - Apre come se nulla fosse lo sportello di una macchina parcheggiata davanti al bar, mentre i proprietari - marito e moglie - sono a prendere il caffè proprio lì di fronte, intenzionato a ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 11 febbraio 2021) CIVITANOVA - Apre come se nulla fosse lo sportello di una macchina parcheggiataal bar, mentre i proprietari - marito e moglie - sono a prendere il caffè proprio lì di fronte, intenzionato a ...

