Jonathan Bailey: «Mi dicevano: Non fare coming out»
Questo articolo è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 16 febbraio 2021

Jonathan Bailey: «Mi dicevano: Non fare coming out» Vanity Fair Italia Jonathan Bailey: «Mi dicevano: Non fare coming out»

In «Bridgerton» è il maschio alfa che entra in scena facendo sesso con una donna. Nella vita, protagonista della prossima stagione, ha rivelato di essere gay. Nonostante le pressioni di certi colleghi ...

