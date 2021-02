Isola dei famosi 2021: tutte le novità sul reality di Canale 5 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Aprirà i battenti tra un mese il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5: ecco le indiscrezioni sui volti che prenderanno parte al programma e novità sul format Il reality L’Isola dei famosi 2021 avrà inizio subito dopo la fine della trasmissione del Grande Fratello Vip, a partire dall’11 marzo. Tra i nomi dei naufraghi figurano: Giovanni Ciacci e Amedeo Goria. E poi l’ex calciatore Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte (di cui al momento il nome è top secret), Akash Kumar (ex di Ballando con le stelle), Fariba (mamma di Giulia Salemi, che al momento è concorrente del GF Vip), Clemente Russo, il cromatologo Ubaldo Lanzo, Angela Melillo e la comica Valentina Persia. Coma anticipa Giornalettismo, in questa edizione ci sarà anche ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Aprirà i battenti tra un mese il programma condotto da Ilary Blasi su5: ecco le indiscrezioni sui volti che prenderanno parte al programma esul format IlL’deiavrà inizio subito dopo la fine della trasmissione del Grande Fratello Vip, a partire dall’11 marzo. Tra i nomi dei naufraghi figurano: Giovanni Ciacci e Amedeo Goria. E poi l’ex calciatore Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte (di cui al momento il nome è top secret), Akash Kumar (ex di Ballando con le stelle), Fariba (mamma di Giulia Salemi, che al momento è concorrente del GF Vip), Clemente Russo, il cromatologo Ubaldo Lanzo, Angela Melillo e la comica Valentina Persia. Coma anticipa Giornalettismo, in questa edizione ci sarà anche ...

