Governo Draghi, oggi il M5S vota sulla piattaforma Rousseau (Di giovedì 11 febbraio 2021) Beppe Grillo ha incassato il primo sì: quello sulla creazione del nuovo Ministero della Transizione ecologica. Era la condizione posta dal leader 5 Stelle per la partecipazione al Governo. Ma l'ultima parola spetta alla base del Movimento, che a partire da stamattina alle 10 e fino alle 18 voterà sulla piattaforma Rousseau. "Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un Governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?", è la domanda a cui è chiamata a rispondere la base del Movimento. La risposta sarà decisiva per la formazione del nuovo Governo, che dovrebbe prendere forma domani, ...

