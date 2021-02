Francesca Barra e Claudio Santamaria, un’amicizia d’infanzia trasformata in un grande amore (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesca Barra stasera ritorna tra gli ospiti de “La Pupa E Il Secchione & Viceversa” a partire dalle 21:30 su Italia 1. La giornalista è sposata con Claudio Santamaria dal 2017, con una cerimonia celebrata a Las Vegas nel novembre dello stesso anno e successivamente il 21 luglio 2018 si sono uniti in matrimonio Policoro. Proprio nella Basilicata, Claudio Santamaria e Francesca Barra si erano conosciuti da ragazzini per ritrovarsi nel 2017, in occasione della presentazione di un libro della scrittrice e giornalista Prima della relazione con l’attore de “L’Ultimo Bacio”, Francesca Barra è stata sposata con Marcello Molfino dal 2005 al 2016, insieme al quale ha avuto tre figli Renato, Emma Angelina e Greta. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)stasera ritorna tra gli ospiti de “La Pupa E Il Secchione & Viceversa” a partire dalle 21:30 su Italia 1. La giornalista è sposata condal 2017, con una cerimonia celebrata a Las Vegas nel novembre dello stesso anno e successivamente il 21 luglio 2018 si sono uniti in matrimonio Policoro. Proprio nella Basilicata,si erano conosciuti da ragazzini per ritrovarsi nel 2017, in occasione della presentazione di un libro della scrittrice e giornalista Prima della relazione con l’attore de “L’Ultimo Bacio”,è stata sposata con Marcello Molfino dal 2005 al 2016, insieme al quale ha avuto tre figli Renato, Emma Angelina e Greta. ...

