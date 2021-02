Fabrizio Corona e Asia argento: cosa c’è davvero tra i due, Corona rompe il silenzio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se in questi giorni era attesa una data delle nozze per il Re dei paparazzi, Fabrizio Corona, stravolge nuovamente i piani come solo lui sa fare. Su Instagram appaiono foto che lo ritraggono in intimità non con quella che dovrebbe essere la futura moglie, ma con una vecchia fiamma: Asia argento. Il fotografo dei vip si è confidato a Novella 2000 ed ha raccontato la natura del nuovo rapporto con la ex. Fabrizio Corona e Asia argento: un nuovo rapporto Molto diversi sul modo di vivere il privato, Fabrizio Corona e Asia argento si era allontanati proprio per questo. Lui sempre al centro dell’attenzione, lei preferiva stare sulle ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se in questi giorni era attesa una data delle nozze per il Re dei paparazzi,, stravolge nuovamente i piani come solo lui sa fare. Su Instagram appaiono foto che lo ritraggono in intimità non con quella che dovrebbe essere la futura moglie, ma con una vecchia fiamma:. Il fotografo dei vip si è confidato a Novella 2000 ed ha raccontato la natura del nuovo rapporto con la ex.: un nuovo rapporto Molto diversi sul modo di vivere il privato,si era allontanati proprio per questo. Lui sempre al centro dell’attenzione, lei preferiva stare sulle ...

Noovyis : (Caso Genovese, “c’è Fabrizio Corona dietro le ospitate tv delle ragazze che hanno denunciato per stupro l’imprendi… - LadyNews_ : Fabrizio Corona è il manager delle due ragazze che hanno denunciato Alberto Genovese: è polemica - FQMagazineit : Caso Genovese, “c’è Fabrizio Corona dietro le ospitate tv delle ragazze che hanno denunciato per stupro l’imprendit… - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: CORONA RICICCIA NEL CASO GENOVESE!E’ L’AGENTE DELLE 2 RAGAZZE CHE HANNO DENUNCIATO IL MANAGER - maelmale : RT @ilgiornale: L'ex re dei paparazzi è finito nella vicenda per aver assunto il ruolo di agente di due modelle presunte vittime di Genoves… -