Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio i rappresentanti di @WWFitalia,… - Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio rappresentanti di @cgilnazionale,… - petergomezblog : Consultazioni, diretta – Wwf dopo l’incontro con Draghi: “Ci sarà un ministero della transizione ecologica”. M5s at… - Cinquantenni : #Draghi, diretta: voto #Rousseau: 59,3% sì e 40,7% no a sostegno governo - FAntonioli : #Rousseau Hanno votato sì al Governo Draghi 44.167 creature (59,3% degli aventi diritto). Soliti pipponi grillini s… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi diretta

...il voto sulla piattaforma Rousseau per stabilire l'adesione o meno del Movimento 5Stelle al nuovo Governo: si attendono i risultati elaborati dal notaio certificato dell'associazione...... mancata partecipazione dei pentastellati alla maggioranza, non costituirebbe un problema per. Con l'occasione, abbiamo anche affrontato la problematica della cosiddetta democraziae ...Sostegno del Movimento 5 Stelle al Governo Draghi, il voto su Rousseau si è chiuso alle 18: ecco i risultati finali.La base grillina vota sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 18. Le manovre dei partiti per strappare un posto nell'esecutivo ...