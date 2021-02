Caso Psg-Basaksehir, procedimento per quarto uomo Coltescu. Uefa: “Non fu razzismo” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Uefa ha reso noto di aver aperto presso la Commissione Disciplinare un procedimento nei confronti di Sebastian Coltescu, quarto uomo rumeno della partita di Champions League tra Psg e Basaksehir, che proferì presunte frasi razziste nei confronti del camurunense Webo, vice allenatore degli ospiti. I turchi si rifiutarono di proseguire la partita, che continuò soltanto il giorno dopo e con una quaterna arbitrale diversa. Il comitato disciplinare si riunirà entro due o tre settimane, ma nel frattempo l’ispettore Uefa nella sua relazione scagiona il fischietto rumeno: “Niente razzismo, nessuna discriminazione da parte degli arbitri. Perché in romeno ‘negru’ vuol dire nero senza connotazioni offensive”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ha reso noto di aver aperto presso la Commissione Disciplinare unnei confronti di Sebastianrumeno della partita di Champions League tra Psg e, che proferì presunte frasi razziste nei confronti del camurunense Webo, vice allenatore degli ospiti. I turchi si rifiutarono di proseguire la partita, che continuò soltanto il giorno dopo e con una quaterna arbitrale diversa. Il comitato disciplinare si riunirà entro due o tre settimane, ma nel frattempo l’ispettorenella sua relazione scagiona il fischietto rumeno: “Niente, nessuna discriminazione da parte degli arbitri. Perché in romeno ‘negru’ vuol dire nero senza connotazioni offensive”. SportFace.

