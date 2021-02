Addio a Ugo Tessitore | stroncato dal Covid-19 Fu lo storico collaboratore di Luca Ronconi

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ morto ieri a Roma il famoso regista Ugo, anche lui portato via dal-19 all’età di 82 anni. Nato nel 1938 a Roma,studiò musica all’Università della California a Berkeley.e assistente alla regia didal 1970, oltre che curatore di riprese per il celebre regista,intraprese anche molte altre collaborazioni, come ad esempio quelle con Pier Luigi Pizzi, Francesca Zambello, Sandro Sequi e altri ancora. Divenne anche docente, arrivando ad insegnare tecniche di regia lirica al corso di specializzazione “Il teatro e la musica” di Prato. Tra le tante attività artistiche che hanno reso celebre Ugosi ricordano anche una serie di traduzioni letterarie, tra cui Vladimir Nabokov (Lolita: ...