Twitch non funziona in tutta Italia! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A quanto pare è dalla mattinata di oggi, 10 febbraio 2021, che Twitch, la piattaforma di streaming targata Amazon, non funziona per tantissimi utenti italiani Se siete dei videogiocatori accaniti di sicuro conoscerete più che bene Twitch, la nota piattaforma di streaming. Moltissimi giocatori amano passare il proprio tempo a guardare gli streamer giocare in diretta a titoli competitivi e non, ma a quanto pare oggi questo non è stato possibile. Sin da questa mattina infatti Twitch non funziona per moltissimi utenti italiani e attualmente sembra che il colosso dell’intrattenimento non si sia espresso sulla situazione. Twitch non funziona a causa di Tim? Moltissimi utenti continuano a segnalare che Twitch non funziona da questa mattina ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A quanto pare è dalla mattinata di oggi, 10 febbraio 2021, che, la piattaforma di streaming targata Amazon, nonper tantissimi utenti italiani Se siete dei videogiocatori accaniti di sicuro conoscerete più che bene, la nota piattaforma di streaming. Moltissimi giocatori amano passare il proprio tempo a guardare gli streamer giocare in diretta a titoli competitivi e non, ma a quanto pare oggi questo non è stato possibile. Sin da questa mattina infattinonper moltissimi utenti italiani e attualmente sembra che il colosso dell’intrattenimento non si sia espresso sulla situazione.nona causa di Tim? Moltissimi utenti continuano a segnalare chenonda questa mattina ...

stermy : Voglio specificare che non ho avuto un singolo problema con @TIM_Official in termini di performance. Banda sempre p… - formulaclaude : @stermy @TIM_Official @Twitch Allora non sembra un problema mio,da PC ogni volta per Qualche motivo la live dava errore di rete. - Taichi853 : @BlackRadja94 @TIM_Official @Irritec @TIM_vision @Twitch è da stamattina che @Twitch_Italy non funziona, è vergogno… - Dannolo1 : RT @SpaghettiShowd1: È tempo della King of the Hill settimanale su #DBFZ! Dopo una prima giornata passata su PC, questo secondo appuntamen… - Portale_Void : @TIM_Official Com'è che oggi non possiamo vedere Twitch su TIM? È possibile che vi incasiniate ancora sui protocoll… -