Pomeriggio 5 | Floriana Secondi furiosa con Ciacci

GossipItalia3 : Floriana Secondi, sfuriata in diretta a “Pomeriggio 5”, via la maglia: Barbara D’Urso basita #gossipitalianews - Noovyis : (Pomeriggio 5, Floriana Secondi furiosa. E Barbara D’Urso tuona: “Ha detto muori? Io starò qui fino a 97 anni”) Pl… - zazoomblog : Pomeriggio 5 Floriana Secondi furiosa. E Barbara D’Urso tuona: “Ha detto muori? Io starò qui fino a 97 anni” -… - FQMagazineit : Pomeriggio 5, Floriana Secondi furiosa. E Barbara D’Urso tuona: “Ha detto muori? Io starò qui fino a 97 anni” - bubinoblog : BARBARA D'URSO: #GFVIP GIUSTAMENTE ALLUNGATO. E IL GF CLASSICO? INTANTO FLORIANA SI SFOGA -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Floriana

Durante l'ultima Puntata di5 , Barbara ha ospitatoSecondi , furiosa con Giovanni Ciacci che è stato preferito a lei per il cast de L'Isola dei Famosi . Per calmare gli animi, la ...Secondi è un fiume in piena: ospite di5 nella puntata di ieri, martedì 9 febbraio 2021, l'ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello si scaglia contro un 'ignaro' ...A Pomeriggio 5, Floriana Secondi, ospite di Barbara d’Urso ha perso il controllo con Giovanni Ciacci, si toglie anche la maglietta in diretta. Il ...Barbara d'Urso confessa di star lavorando alla nuova edizione del Grande Fratello, sospesa per il prolungamento della versione Vip di Alfonso Signorini.