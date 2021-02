Mps | Ciriani Fdi | ' riaccendere fari su vicenda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Oggi si pone un problema specifico, nei contenuti e nella forma, a dimostrazione che FdI è una forza propositiva anche dall'opposizione. Vogliamoi riflettori su Mps e sull'intreccio fra politica di sinistra e il sistema finanziario perché la nostra non è un'opposizione sterile e preconcetta ma che guarda alla sostanza dei problemi dell'Italia in modo patriottico". Ad affermarlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucadopo che Fdi oggi in una conferenza stampa al Senato ha presentato una mozione, primo firmatario il senatore Adolfo Urso, sottoscritta da tutti i senatori del gruppo in cui si chiede al premier incaricato Mario Draghi di chiarire e rinviare la privatizzazione del gruppo bancario senese, decisa dal governo Conte bis.