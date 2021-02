L’Amore Strappato torna su Canale5 e Sabrina Ferilli ribadisce la necessità di “un faro acceso sulle adozioni”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A quasi due anni di distanza dal debutto in prima visione suin onda la fiction, in replica da mercoledì 10 febbraio in prima serata. Dramma familiare diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo,è basato su una storia vera ed è tratto dal libro Rapita dalla Giustizia di Angela Lucanto (protagonista della vicenda) con Caterina Guarnieri e Maurizio Tortorella: la miniserie in tre parti racconta le vicissitudini di una madre che si vede strappare la figlia di sei anni, data in adozione ad un’altra coppia dopo che il marito e padre della piccola viene accusato di avere abusato di lei. Un errore giudiziario che ha diviso per anni una famiglia come tante, prima che la verità fosse acclarata e l’uomo scagionato. Da sempre attratta dalle ...