L'Ajax sta con Onana: squadra in campo con la maglia del portiere

I giocatori dell'Ajax hanno espresso la loro vicinanza al portiere camerunese Onana, squalificato per doping Un bel gesto di solidarietà quello messo in atto dai giocatori dell'Ajax. Nella sfida di Coppa d'Olanda contro i rivali del PSV Eindhoven, i lancieri hanno scelto di scendere in campo con la maglia di Andre Onana, loro compagno di squadra. Il portiere camerunese, pochi giorni fa, è stato squalificato per doping dalla UEFA. La sentenza è arrivata dopo i risultati positivi ai test: adesso dovrà stare lontano dai campi per almeno un anno. Nel frattempo, però, i suoi compagni di squadra non gli stanno facendo mancare il loro sostegno.

