Governo Draghi, i sì e i no dei partiti: l'unico scoglio resta Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Finito ieri il secondo giro di consultazioni e ora, per Mario Draghi, la situazione è notevolmente più chiara. Il premier incaricato avrebbe ottenuto il sostegno di Forza Italia, Lega e Pd e il no di Fratelli d'Italia. resta invece in sospeso il responso del MoVimento 5 stelle che segue Grillo che chiede di aspettare, anche per il voto su Rousseau. Grillo, il MoVimento e il voto su Rousseau Se Conte, da un lato, ha spinto il Movimento a sostenere Draghi e il suo esecutivo, dall'altro Grillo chiede di attendere. Dopo le consultazioni di ieri, in cui ha incontrato il premier incaricato, ha preso la parola e chiesto ai suoi di attendere: "Il discorso è che questa persona è aperta, sincera o non sincera, aspetterei che faccia in modo pubblico le dichiarazioni che ha fatto a noi", ha detto Grillo in ...

