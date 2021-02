GF Vip 5, Stefania non ne può più di Giulia: «Se vuoi passare da vittima e io sono quella stronza carnefice, va bene» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stefania Orlando (US Endemol Shine) C’eravamo tanto amate, o forse no. Il rapporto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, sembra ormai decisamente compromesso, tant’è che le due, nelle scorse ore, hanno nuovamente discusso. Il motivo? La nomination di Stefania ai danni di Giulia, ancora non particolarmente digerita dall’influencer. Subito dopo pranzo, Giulia ha cercato di chiarire le ultime divergenze sorte con Stefania, ammettendo di esserci rimasta per il suo allontanamento. Dopo averla accusata di averle parlato alle spalle, la Salemi è andata così incontro alla replica della Orlando: “Io non ho parlato male di te, Giulia. (…) Io ho soltanto espresso un’idea su questo rapporto, dove peraltro io ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Orlando (US Endemol Shine) C’eravamo tanto amate, o forse no. Il rapporto traOrlando eSalemi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, sembra ormai decisamente compromesso, tant’è che le due, nelle scorse ore, hanno nuovamente discusso. Il motivo? La nomination diai danni di, ancora non particolarmente digerita dall’influencer. Subito dopo pranzo,ha cercato di chiarire le ultime divergenze sorte con, ammettendo di esserci rimasta per il suo allontanamento. Dopo averla accusata di averle parlato alle spalle, la Salemi è andata così incontro alla replica della Orlando: “Io non ho parlato male di te,. (…) Io ho soltanto espresso un’idea su questo rapporto, dove peraltro io ...

