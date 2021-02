Foibe: presidente Consiglio Regione Lombardia, 'ristabilire una memoria condivisa' (2) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - “I lavori presi in esame dalla Commissione sono stati tutti significativi e validi per i contenuti evidenziati –ha sottolineato Giovanni Malanchini- nostro dovere morale e istituzionale è oggi quello di contrastare certe teorie revisioniste sbagliate e inaccettabili e di riportare così nella giusta luce il sacrificio di quella parte d'Italia che pagò per tutti la sconfitta militare del Paese. Dobbiamo adoperarci perché il testimone di quelle memorie possa essere consegnato alle nuove generazioni affinchè tragedie simili non si ripetano mai più”. Quest'anno il concorso ha avuto come tema: “Foibe ed esodo Giuliano Dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” e ha visto la partecipazione di scuole secondarie di I° e II° appartenenti a 4 province diverse (Bergamo, Lodi, Milano e Varese). Complessivamente sono stati presentati 26 elaborati tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - “I lavori presi in esame dalla Commissione sono stati tutti significativi e validi per i contenuti evidenziati –ha sottolineato Giovanni Malanchini- nostro dovere morale e istituzionale è oggi quello di contrastare certe teorie revisioniste sbagliate e inaccettabili e di riportare così nella giusta luce il sacrificio di quella parte d'Italia che pagò per tutti la sconfitta militare del Paese. Dobbiamo adoperarci perché il testimone di quelle memorie possa essere consegnato alle nuove generazioni affinchè tragedie simili non si ripetano mai più”. Quest'anno il concorso ha avuto come tema: “ed esodo Giuliano Dalmata: storia edel 10 febbraio” e ha visto la partecipazione di scuole secondarie di I° e II° appartenenti a 4 province diverse (Bergamo, Lodi, Milano e Varese). Complessivamente sono stati presentati 26 elaborati tra ...

