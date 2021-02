Emma Roberts compie trent’anni | la brillante carriera della neomamma

thedaytotwit : #Birthday 10 Feb Emma Roberts #Unfabulous #BillionaireBoysClub Makenzie Vega #TheGoodWifeand #SinCity Chloe Grace… - BingyNews : Oggi #10febbraio l'attrice Emma Roberts compie 30 anni! #EmmaRoberts #serietv - statodelsud : Emma Roberts, compie 30 anni la star di “Scream Queens” e “American Horror Story” - Pino__Merola : Emma Roberts, compie 30 anni la star di “Scream Queens” e “American Horror Story” - SkyTG24 : Emma Roberts, compie 30 anni la star di 'Scream Queens' e 'American Horror Story' -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Roberts

Sky Tg24

Nata il 10 febbraio 1991 nello Stato di New York, l'artista è figlia dell'attore Erice della sua ex compagna Kelly Cunningham. È anche la nipote di Juliae LisaGillan. Per lei una carriera iniziata fin da giovanissima, per poi raggiungere la definitiva consacrazione con ruoli in alcune serie di grande successocompie 30 anni: dal castano al buttery blonde, storia di una trasformista nata La nipotina di Juliaè diventata grande e ormai ha uno stile tutto suo, nel look come sullo schermo. ...Emma Roberts, da poco madre, è "nipote d'arte" e stella in ascesa. Da American Horror Story a Holidate, ripercorriamo la sua carriera ...Emma Roberts compie 30 anni il 10 febbraio. L'attrice è una vera trasformista in fatto di capelli. Tutti i suoi cambi di hair look più belli ...