Diritti Serie A, anche TIM se li contende con Sky e DAZN (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La situazione sui Diritti TV per il prossimo triennio 2021-2024 del campionato italiano di Serie A ancora non si è risolta: la lotta andrà avanti per ulteriori 48 ore. Per la giornata di domani, giovedì 11 febbraio 2021, la nuova assemblea dei club è chiamata a riunirsi per decretare la migliore offerta, se quella proposta da DAZN (che è in leggero vantaggio con 840 milioni per il pacchetti di 7 partite in esclusiva a giornata e 3 match in condivisione) oppure quella presentata da Sky (con 70 milioni per le 3 partite in condivisionem portando così il totale a quota 910 milioni). L'obiettivo dei presidenti sarebbe quello di raggiungere la quota di 1 miliardo, ecco il perché degli ulteriori rinvii sulla scelta. Questo è quanto riportato da 'Calcio e Finanza'.

