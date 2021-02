Can Yaman conferma la frequentazione con Diletta Leotta: ecco come (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo aver catturato l’attenzione dei media per le sue recenti paparazzate a Roma con Diletta Leotta, Can Yaman si è riattivato sui social confermando la frequentazione con la bella giornalista sportiva italiana. Nel dettaglio, l’attore turco ha postato una foto romantica e inaspettata. Diverse sono le indiscrezioni che vedono il divo turco e la bionda siciliana protagonisti di una storia d’amore all’insegna della passione più sfrenata; tra queste, ci sono quelle del settimanale “Chi”, secondo cui i due di recente si sono intrattenuti nello stesso hotel romano. Particolari bollenti, che hanno diviso l’opinione pubblica, tanto che c’è persino chi è pronto a scommettere che quella tra Can e Diletta sia una storia montata ad arte per ottenere consensi e visibilità. Tra questi, c’è il ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo aver catturato l’attenzione dei media per le sue recenti paparazzate a Roma con, Cansi è riattivato sui socialndo lacon la bella giornalista sportiva italiana. Nel dettaglio, l’attore turco ha postato una foto romantica e inaspettata. Diverse sono le indiscrezioni che vedono il divo turco e la bionda siciliana protagonisti di una storia d’amore all’insegna della passione più sfrenata; tra queste, ci sono quelle del settimanale “Chi”, secondo cui i due di recente si sono intrattenuti nello stesso hotel romano. Particolari bollenti, che hanno diviso l’opinione pubblica, tanto che c’è persino chi è pronto a scommettere che quella tra Can esia una storia montata ad arte per ottenere consensi e visibilità. Tra questi, c’è il ...

