Boschi | “Sondaggi danno Italia Viva un po’ in aumento”

"I Sondaggi ci vedono un po' in aumento in questa fase, per quel che contano i Sondaggi". Lo ha detto il capogruppo di Italia Viva Maria Elena Boschi, ospite a Restart in onda stasera su Rai2. "Come Italia Viva abbiamo reso un servizio al Paese", ha spiegato ancora Boschi. Con il Presidente incaricato Draghi è stato "un incontro molto positivo, c'è stata grande intesa sui temi. Piano vaccini, scuole, ripresa economica e sblocco dei cantieri. Tutti temi che noi di Italia Viva abbiamo posto senza essere molto ascoltati in questi mesi", ha concluso.

