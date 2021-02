Barbara D’Urso fidanzata? Ecco chi è il suo compagno segreto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo le dure polemiche con Memo Remigi, Barbara D’Urso e la sua vita sentimentale tornano al centro dell’attenzione mediatica. Come riportato da Giornalettismo.com, il cuore della conduttrice di Canale 5 è tornato a battere. Chi è il compagno “segreto”? Il suo nome è Francesco Zangrillo, un importante assicuratore. I due si sarebbero conosciuti a dicembre, grazie ad alcuni amici in comune ed avrebbero trascorso insieme le vacanze di Natale, nella casa a Capalbio della nota conduttrice. Lo scorso dicembre, invece, a parlare di un fidanzato segreto al suo fianco, era stato Roberto Alessi (Direttore di Novella 2000). In un’intervista a Libero, aveva dichiarato: “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”. La conduttrice, da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo le dure polemiche con Memo Remigi,e la sua vita sentimentale tornano al centro dell’attenzione mediatica. Come riportato da Giornalettismo.com, il cuore della conduttrice di Canale 5 è tornato a battere. Chi è il”? Il suo nome è Francesco Zangrillo, un importante assicuratore. I due si sarebbero conosciuti a dicembre, grazie ad alcuni amici in comune ed avrebbero trascorso insieme le vacanze di Natale, nella casa a Capalbio della nota conduttrice. Lo scorso dicembre, invece, a parlare di un fidanzatoal suo fianco, era stato Roberto Alessi (Direttore di Novella 2000). In un’intervista a Libero, aveva dichiarato: “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore. Sono certo che c’è, ma sfugge”. La conduttrice, da ...

