Alcune app si bloccano con Google TV, ma ci sono novità per l’app Google (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alcune app si bloccano con Google TV sin dal lancio del dispositivo. In attesa di una soluzione l'app Google ridisegna il browser interno. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 10 febbraio 2021)app siconTV sin dal lancio del dispositivo. In attesa di una soluzione l'appridisegna il browser interno. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Alcune app si bloccano con Google TV, ma ci sono novità per l’app Google - ARTEita : “Il nemico non sono gli Uomini. Il nemico è il concetto di patriarcato”, scrisse Toni Morrison. Come sarebbe una so… - ADM_assdemxmi : RT @atm_informa: ?? La circolazione di alcune linee di superficie è rallentata. Trovate l'elenco su sito e app. - Martina21618561 : RT @italianarmyfam_: ??Queste sono alcune immagini in anteprima della prossima edizione del photobook 'The Fact Music'! Possono essere trov… - atm_informa : ?? La circolazione di alcune linee di superficie è rallentata. Trovate l'elenco su sito e app. -