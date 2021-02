Walter Sabatini: “La Roma ha commesso un grave errore mandando via Massara” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Massara? E’ stato un grave errore mandarlo via dalla Roma. Io so che non è stato confermato perché, quando si è fatta una sparatoria senza riserve sulla figura di Monchi, lui ha tentato di difenderlo“. L’ex dirigente della Roma, Walter Sabatini, commenta così la decisione dei giallorossi di separarsi da Massara, ora dirigente al Milan. “Certo, Monchi ha fatto degli errori, ma ha portato anche Zaniolo alla Roma, in un’operazione remunerativo – ha precisato Sabatini a TeleRoma56 -. Ricky in quei frangenti si è schierato con Monchi e per lui è stato letale“. E ancora: “Zaniolo l’aveva visto Massara, che lavorava con Monchi. Massara mi dà la stessa soddisfazione di Salah, ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) “? E’ stato unmandarlo via dalla. Io so che non è stato confermato perché, quando si è fatta una sparatoria senza riserve sulla figura di Monchi, lui ha tentato di difenderlo“. L’ex dirigente della, commenta così la decisione dei giallorossi di separarsi da, ora dirigente al Milan. “Certo, Monchi ha fatto degli errori, ma ha portato anche Zaniolo alla, in un’operazione remunerativo – ha precisatoa Tele56 -. Ricky in quei frangenti si è schierato con Monchi e per lui è stato letale“. E ancora: “Zaniolo l’aveva visto, che lavorava con Monchi.mi dà la stessa soddisfazione di Salah, ...

sportface2016 : Walter #Sabatini: 'La #Roma ha commesso un grave errore mandando via #Massara' - Don_Jon4 : RT @aleaus81: Ora Walter Sabatini @alcircomassimo su Teleroma 56 e sul canale Youtube. Chi non lo guarda è della Juve - ChristianLembo2 : “Questo è stato un sentimento che non potrò mai accantonare nella mia vita”. Walter Sabatini il mio Direttore per s… - bancopostismo : RT @bancopostismo: Walter Sabatini è stato il più grande DS che la Roma abbia mai avuto. La squadra del 2016/2017 era la più forte degli ul… - alcircomassimo : Avete mancato l'appuntamento con #AlCircoMassimo? ?? Su YouTube potete rivedere la puntata e riascoltare l'intervis… -